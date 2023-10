Junge Führung: Sonne, Mond und Sterne

Viele Geschichten erzählen von den Gestirnen am Himmel und einige davon lernen wir bei unserer kleinen Tour kennen: Warum kräht der Hahn, wenn die Sonne aufgeht? Warum flüchtet der Mond vor der Sonne? Was hat es mit dem Mann im Mond auf sich und warum gibt es am Himmel eine Milchstraße? Wenn Ihr die Antworten auf diese spannenden Fragen wissen wollt, dann kommt mit und lasst sie Euch bei dieser herrlichen Wanderung unter den uralten Bäumen am Schloss Monrepos von Märchenhexe Steffi berichten!

Treffpunkt: Monrepos-See, Bootsanlegestelle

Dauer: ca. 2 Stunden

Gästeführerin: Stefanie Keller

Für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Kontakt und Reservierung: Tickets sind über unser Online-Buchungssystem oder in der Tourist Information im MIK, Eberhardstraße 1, erhältlich.