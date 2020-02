Junge französische Kunst im Fokus

Ehemalige Stipendiat*innen der Kunststiftung Baden-Württemberg stellen ihr Werk vor.

Die Stipendiat*innen der Austauschprogramme zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Region Grand-Est bzw. Auvergne-Rhône-Alpes präsentieren ihre Arbeiten.

Camille Fischer (geb. 1984 in Schiltigheim) lebt und arbeitet in Straßburg. Sie studierte Modedesign an der Académie Royale des Beaux Arts, Anvers/Belgien sowie Kunst an der Haute École des Arts du Rhin in Straßburg/Frankreich. In ihrer Arbeit setzt sich Camille Fischer mit den Gattungen Zeichnung und Malerei, Design, Performance und Szenografie auseinander und entwickelt dabei eine barock anmutende Ästhetik.

Baptiste Croze (geb. 1985 in Valence) pendelt zwischen Marseille und Lyon. In seinen Arbeiten spielt er nicht nur mit den Materialien sondern auch mit den Kategorien von Zeit und Raum. Seine installativen Arbeiten wurden u.a. im Musée des Moulages, Lyon, im Sakıp Sabancı Museum, Istanbul und im Institut français, Lissabon gezeigt.

In Kooperation mit der Kunststiftung Baden-Württemberg, dem CEAAC Strasbourg und Art3 Valence.

Mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Vernissage: 12.03. | 19 Uhr