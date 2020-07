Junge Gesichter - Streicherkonzerte in Schöntal

CONCERTINO ENSEMBLE

Leitung: Petru Munteanu; Liga Skride, Klavier

Mit wechselnden kleinen Besetzungen von solo bis Quintett bieten die Nachwuchstalente des Concertino Ensembles und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Internationalen Meisterkurses Kloster Schöntal kurzweilige Konzertprogramme zwischen Klassik und Romantik.Sonntag, 16. August 2020 OUVERTÜREN, CAPRICEN UND SONATEN Werke von Mozart, Dvoràk, Schubert, Paganini und Glinka

Mittwoch, 19. August 2020 IM DUO, TRIO UND QUARTETT

Werke von Beethoven, Mozart, Brahms und Schubert

Samstag, 22. August 2020 REISE DURCH SÜD-OST-EUROPA

Werke von Dvo`´ràk, Tschaikowski, Enescu, Dinicu und Weinberg

Sonntag, 23. August 2020 ABSCHLUSSKONZERT DES 35. INTERNATIONALEN MEISTERKURSES FÜR STREICHER

Das Programm wird kurzfristig zusammengestellt.

Im August findet traditionell der Internationale Meisterkurs für junge Streicher in Kloster Schöntal statt, zu dem regelmäßig junge Talente aus der ganzen Welt anreisen, um bei namhaften Professoren Unterricht und Tipps zu bekommen. Erst vor kurzem hat die Kulturstiftung Hohenlohe zusammen mit dem leitenden Professor Petru Munteanu und dem Bildungshaus Kloster Schöntal entschieden, dass die Unterrichtssituation des Meisterkurses auch unter Coronaauflagen durchzuführen ist. Das Teilnehmerfeld ist dabei auf das nähere europäische Ausland beschränkt.

Durch Fördermittel des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen des Programms „Kultur Sommer 2020“ ist es der Kulturstiftung Hohenlohe zudem möglich, rund um den Meisterkurs vier kleine Konzerte unter dem Titel „Junge Gesichter“ anzubieten. Am 16., 19. und 22. August spielt jeweils das studentische Concertino Ensemble in kleinen, abwechslungsreichen Besetzungen von solo bis Quintett kurzweilige Programme aus Klassik und Romantik. Zu Beginn stehen „Ouvertüren, Capricen und Sonaten“ auf dem Programmzettel. Hier erklingen Stücke von Mozart, z.B. die Ouvertüre zu Figaros Hochzeit in der Bearbeitung für Streichquartett, von Dvorak Romantische Stücke op. 75 sowie Werke von Schubert und das Capriccio für Violine solo op. 1 Nr. 21 A-Dur von Niccolo Paganini. „Im Duo, Trio und Quartett“ heißt es dann am 19.8. mit Sätzen aus dem Streichtrio op. 3 von Beethoven, der Sonate für Klavier und Violine op. 108 d-Moll von Johannes Brahms oder Mozarts Rondo C-Dur KV 373. Am 22.8. können die Konzertbesucher eine Reise durch Süd-Ost-Europamachen. Es werden u.a. Auszüge aus Tschaikowskys Jahreszeitenzyklus, die Hora staccato von Grogoras Dinicu oder die Moldawische Rhapsodie op. 47/3 von Mieczyslaw Weinberg zu hören sein. Es wird also feurig-melancholisch. Am 23.8. präsentieren die Teilnehmer*innen des 35. Internationalen Meisterkurses dann stolz ihr Erlerntes aus den Unterrichtsstunden. Die Konzerte finden unter den aktuellen Corona-Auflagen stattund beginnen jeweils um 17 Uhr (Einlass 16:30 Uhr) im Festsaal des Bildungshauses Kloster Schöntal. Aufgrund der derzeit vorgeschriebenen Abstandsregelungen stehen max. 45 Plätze zur Verfügung. Bis zum Sitzplatz ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Personen mit Krankheitssymptomen oder Kontaktpersonen zu COVID-19-Infizierten haben keinen Zutritt.