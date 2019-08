× Erweitern Junge Junge! Junge Junge!

"Hut ab !” ist der gewagte Mix aus erstaunlicher und mitreißender Zauberkunst und quirliger Comedy des Zauberduos "Junge Junge!". Eine abwechslungsreiche Show irgendwo zwischen Revue und Reisefieber, Comedy und Zauberteppich – on Tour direkt vorbei an Frau Antje aus Holland, Darth Vader und dem berühmten Glockenspiel von der schönen Kalinka.

Fragen werden gelöst, ob Flötentöne tatsächlich den Geist derartig beeinflussen, dass sich kleinste geistige Schwingungen in komplette Arien oder bekannte Opernmelodien in Magierhirnen umwandeln lassen. Was passiert, wenn Messer gezückt werden in Verbindung mit dem heimlichen Papierhütchenspiel – alles messerscharfe Statistik ? Gibt es sie wirklich, die Erinnerung, wenn magische Bücher ihre Geheimnisse preisgeben und Sie in Ihre Vergangenheit reisen?Eine Show mit den richtigen Antworten. JUNGE JUNGE! ziehen alle Register der Zauberkunst und der guten Unterhaltung. Hut ab ! für den Musik-Comedy-Zauber-Mix.JUNGE JUNGE! – der Name steht für das (be-)zaubernde Brüderpaar Gernot und Wolfram Bohnenberger aus Reutlingen. Sie gehören zu einer neuen Generation von Künstlern, die aus Liebe zur Kunst ihre akademischen Berufe hintangestellt haben (Mediziner und Architekt). „Als Zauberkünstler geht es uns nicht darum, die Menschen durch Tricks zu täuschen, sondern vielmehr darum, sie durch Staunen über das Unglaubliche zu unterhalten und Emotionen anzusprechen“.Für ihre außergewöhnliche Art der Zauberkunst erhielten sie neben vielen internationalenAuszeichnungen den Titel „Weltmeister der Allgemeinen Magie“ und – als erste Zauberkünstler überhaupt in Las Vegas sowie den SARMOTI-Award von Siegfried & Roy.Lassen Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern!