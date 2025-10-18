Was haben Kleeblatt, Hufeisen und Marienkäfer gemeinsam? Genau: Sie bringen Glück! In ihrer ZauberComedy-Show teilen die Brüder Gernot und Wolfram Bohnenberger – besser bekannt als JUNGE JUNGE! – persönliche Glücksmomente mit dem Publikum. Und ganz nebenbei verraten sie, was es mit den genannten Glücksbringern auf sich hat.

JUNGE JUNGE! sind Weltmeister der Magie, ausgezeichnet mit internationalen Preisen und geehrt von niemand Geringerem als den Superstars Siegfried & Roy! Von ihnen wurden JUNGE JUNGE! in Las Vegas als erste Zauberkünstler überhaupt mit dem Titel „Magic Master of Originality“ ausgezeichnet – für ihre verblüffenden, witzigen, berührenden, beglückenden Shows.