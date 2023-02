Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar

Das musikalische Programm besteht aus zwei Werken, die beide für Streichorchester eingerichtet wurden.

Vor der Pause erklingt das 1824 komponierte Streichquartett d-Moll D 810 von Franz Schubert mit dem Namen „Der Tod und das Mädchen“, in dessen zweitem Satz Franz Schubert sein gleichnamiges Lied zitiert und variiert, dessen Thematik sich im gesamten Streichquartett wiederfindet.

Als zweites Stück steht ein Spätwerk von Peter I. Tschaikowsky auf dem Programm, der sein Streichsextett d-Moll op. 70 „Souvenir de Florence“ im Jahre 1890 während eines mehrmonatigen Erholungsurlaubes in Florenz entwarf und es 1892 fertigstellte. Es ist - trotz seiner Grundtonart d-Moll - eines der heiteren, lebensbejahenden Werke von Tschaikowsky. In seiner klassischen Viersätzigkeit spiegelt es die Atmosphäre von Florenz wieder und endet im Finalsatz kunstvoll in einer Doppelfuge.

Beide Werke stehen voll im Leben und entstanden doch jeweils wenige Jahre vor dem Tod der beiden Komponisten.