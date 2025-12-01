"Junge Kunst – von abstrakt bis figürlich"

Kunstausstellung im Kulturforum

bis

Kulturforum Bad Mergentheim Hans-Heinrich-Ehler-Platz 35, 97980 Bad Mergentheim

Unter dem Titel "Junge Kunst - von abstrakt bis figürlich"präsentieren Künstlerinnen und Künstler des Bad Mergentheimer Kulturvereins ihre aktuellen Arbeiten.

Gezeigt wird die Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen - von farbintensiver Abstraktion bis zu figürlicher Darstellung.

Mit dieser Ausstellung setzt der Kulturverein Bad Mergentheim ein starkes Zeichen für die Förderung junger Kunst und gibt spannende Einblicke in das kreative Schaffen der Region.

Öffnungszeiten:

Täglich von 10:30 - 17:00 Uhr, mittwochs sowie am 24.12. und 31.12. geschlossen.

Eintritt frei!

Info

Kunst & Ausstellungen
bis
