Konzert der Jungen Orchesterakademie

Unter der Pyramide - Kreissparkasse Heilbronn Wollhausstraße 14, 74072 Heilbronn

Am Mittwoch, 11. März 2026 präsentiert die Junge Orchesterakademie der Region Franken unter der Leitung von Timo Heller ein kurzweiliges Konzert mit Werken von Ottorino Respighi, Jan Koetsier und Joseph Haydn.

Ottorino Respighi (1879-1936): Gli uccelli (Die Vögel)

Jan Koetsier (1911-2006): Concertino für Tuba und Streichorchester

Joseph Haydn (1732-1809): Sinfonie Nr. 104, "London"

Solist: Wieland Kühl

Künstlerische Leitung: Timo Heller

