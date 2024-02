Junge Orchesterakademie der Region Franken

Die Junge Orchester Akademie der Region Franken feierte 2022 ihr 30-jähriges Bestehen.

Das Orchester besteht aus Musikerinnen und Musikern im Alter von 13 bis 28 Jahren, die von erfahrenen Dozentinnen und Dozenten begleitet werden. Mit über 150 Konzerten hat die JOA zahlreiche Talente hervorgebracht, von denen einige heute in renommierten Orchestern und Musikschulen tätig sind. Im Frühjahr 2024 übernimmt Timo Heller die künstlerische Leitung der JOA und führt die lange Tradition seines Vorgängers Michael Böttcher fort. Auch die talentierte Konzertmeisterin und Solistin Alexandra Fritzsch aus der Region Heilbronn bereichert das Orchester. Als Schülerin der Städtischen Musikschule Heilbronn und Jungstudentin an der Musikhochschule Würzburg verfügt sie über Erfahrungen im Landes- und Bundesjugendorchester. Sie ist mehrfache Bundespreisträgerin beim Wettbewerb "Jugend musiziert". Der zehnte Konzertabend der Jungen Orchesterakademie der Region Franken im Offenauer Kulturforum Saline nimmt sein Publikum mit auf eine musikalisch-romantische Reise ins 19. Jahrhundert und vereint auf seinem klangvollen Streifzug sinfonische Dichtung mit geballter Orchesterkraft und leidenschaftlichem Ausdruck. Programm: Camille Saint-Saëns (1835–1921): Introduction et Rondo capriccioso, op 28 für Violine Solo und Orchester Bedřich Smetana (1824–1884): Die Moldau Robert Schumann (1810–1856) Sinfonie Nr.4 in d-Moll