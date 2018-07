Programm:

Luigi Boccherini: Sinfonie d-Moll op. 12 Nr. 4 ,,La Casa del Diavolo“Claude Debussy/arr. André Caplet: Children`s CornerOleg Bogod: Nigunim Nigudim für Sopran-Saxophon und BlasorchesterGeorge Gershwin: 3 Songs für kleines Orchester und Alt-SaxophonRichard Wagner: Vorspiel zur Oper ,,Die Meistersinger von Nürnberg“

Junge Philharmonie Neckartal-OdenwaldIm Jahr 2011 schlug die Geburtsstunde des Orchesters, das als „Junge Philharmonie Neckartal-Odenwald“ seither eine Lücke zwischen den Orchestern der einzelnen Musikschulen und dem Landesjugendorchester schließt. Das Orchester wird von den Musikschulen Buchen, Eberbach, Mosbach und Walldürn getragen, steht aber auch fortgeschrittenen Schülern anderer Musikschulen offen. Pro Projektphase profitieren ca. 60 fortgeschrittene Instrumentalschülerinnen und -schüler von der Probenarbeit mit einem exzellenten Dirigenten, der intensiven Betreuung durch die Registerdozenten aus den beteiligten Musikschulen, den Begegnungen mit Jugendlichen anderer Musikschulen sowie der Konzerterfahrung auf hohem Niveau.

Der erste öffentliche Auftritt fand anlässlich des 20. Weihnachtskonzertes der Sparkasse Neckartal-Odenwald statt. Seit dieser Zeit unterstützt die Sparkasse Neckartal-Odenwald und seit 2014 auch die Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald die „Junge Philharmonie“ in hohem Maße. Ohne diese großzügige Unterstützung wäre ein solch ehrgeiziges Orchesterprojekt nicht umsetzbar. Mit den Sinfoniekonzerten 2018 realisiert die „Junge Philharmonie Neckartal-Odenwald“ mittlerweile ihr sechstes großes Projekt.

Seit ihrer Gründung arbeitete die „Junge Philharmonie Neckartal-Odenwald“ bei bisher allen Arbeitsphasen mit Thomas Kalb als künstlerischem Leiter zusammen. Der sprühende Geist des weltweit aktiven und hoch-angesehenen Orchesterleiters sprang schon bei der ersten gemeinsamen Probe sofort auf die jungen Musikerinnen und Musiker über und wird auch bei den diesjährigen Sinfoniekonzerten für ein großartiges Konzerterlebnis sorgen.

André Tsirlin, Sopran- und Alt-SaxophonAndré Tsirlin wurde 1988 in Irkutsk, Russland geboren. 2012 schloss er sein Studium an der Hochschule für Musik und Tanz in Jerusalem in der Klasse von Prof. Gersh Geller ab. Er nahm an Meisterkursen bei Arno Bornkamp, Vincent David, Peter Weniger Federico Mondelci und Manny Beger teil und spielte als Solist u.a. mit Orchestern wie dem Jerusalem Symphony Orchestra, dem Saint Petersburg Chamber Orchestra, dem Italian Saxophone Orchestra und dem Ashdod Symphony Orchestra. 2014 gab er sein Solo-Debut in der New Yorker Carnegie Hall.

Thomas Kalb, DirigentIm Jahr 1993 wurde Thomas Kalb vom Philharmonischen Orchester der Stadt Heidelberg als seinerzeit jüngster Generalmusikdirektor der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet und stand dem Orchester bis 2004 als künstlerischer Leiter vor. Bereits seit 1992 war er regelmäßig bei Sinfoniekonzerten und Opernbühnen in internationalen Musikmetropolen wie Antwerpen, Bayreuth, Berlin (Komische Oper), Birmingham, Bregenz, Bremen, Florenz, Frankfurt am Main, Hamburg, Luxemburg, Mailand, Mexico City, München, Nürnberg, Schwetzingen, San Remo, Seoul und Tokyo zu Gast.

Thomas Kalb erhielt mehrfach Preise und Auszeichnungen. Nach dem Gewinn des Dirigierwettbewerbs des Deutschen Musikrats lud ihn kein Geringerer als Sergiu Celibidache ein, das Festprogramm anlässlich der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des Grundgesetztes im Jahr 1989 in der Beethovenhalle Bonn gemeinsam mit den Münchner Philharmonikern zu eröffnen. Seine musikalische Ausbildung erhielt Thomas Kalb an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg, wo er zunächst Klavier und Fagott, dann auch Dirigieren, Komposition und Musiktheorie studierte.

Im Jahr 1996 rief Kalb das Musikfestival „Heidelberger Frühling“ ins Leben. Als dessen künstlerischer Leiter brachte er das jährlich stattfindende Kulturereignis innerhalb von nur wenigen Jahren zu beträchtlichem internationalem Ansehen.Von der großen künstlerischen Kompetenz Thomas Kalbs profitiert ein weiteres, höchst ambitioniertes Jugendorchester: Mit der „Jungen Kammerphilharmonie Rhein-Neckar“ gewann er mehrfach den Deutschen Orchesterwettbewerb sowie einen ersten Preis beim internationalen „Summa cum laude“ – Wettbewerb in Wien. Somit kann sich dieses Orchester zu den besten Kammerorchestern Deutschlands zählen.