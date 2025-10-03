Junge Philharmonie Oberschwaben - Orchesterkonzert

Die Junge Philharmonie Oberschwaben ist ein philharmonisches Orchesterprojekt, das sich aus ambitionierten Musikschülern und Musikschülerinnen der Region Oberschwaben zusammensetzt.

Die Jugendlichen erarbeiten sich unter professioneller Leitung und intensiver Betreuung einmal im Jahr ein anspruchsvolles Konzertprogramm.

Das jugendliche Symphonieorchester begeistert seit Jahren mit besonderen Programmen das Konzertpublikum der Stadt.