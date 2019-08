Mit zwei russischen Paradewerken, der Suite nach Prokofjews Ballettmusik zu „Aschenputtel“ (Cinderella) und Tschaikowskys in allen Dimensionen beeindruckender 5. Sinfonie, in denen das Orchester in großer Besetzung glänzen kann, eröffnet die Junge Süddeutsche Philharmonie Esslingen die Meisterkonzertsaison 2019 / 2020.

Dazwischen liegt als Kontrast Haydns zweites Cellokonzert in D-Dur, präsentiert vom Solo-Cellist des weltberühmten Mahler Chamber Orchestra, Frank Michael Guthmann. Andreas Kraft, dem langjährigen Künstlerischen Leiter und Dirigenten kommt dabei die dankbare Aufgabe zu, den Enthusiasmus und die ansteckende Spielfreude des Orchesters bis zum Schlussapplaus im Zaum zu halten. Wir freuen uns auf einen glanzvollen Auftakt!