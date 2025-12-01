Junge Stimmen – unplugged! Aperol included

Oper mal anders: frisch, direkt, spritzig.

Studierende des Instituts für Gesang der HMDK Stuttgart zeigen, was sie können – mit großen Arien aus dem klassischen Repertoire, aber in einem Format, das so gar nicht nach rotem Samt und schwerem Vorhang klingt.

👉 Eine Stunde lang – ohne Pause – pure Stimmenpower.

👉 Aperol Spritz (gerne auch alkoholfrei) gibt’s obendrauf.

Wer denkt, Oper sei verstaubt, wird hier überrascht: intensiv, lebendig, nah dran.

Für alle, die neugierig sind, auch (und gerade) wenn sie noch nie in der Oper waren.

Komm vorbei – wir versprechen dir: So hast du Oper noch nie erlebt!