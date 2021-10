Junge VHS - Angebote in den Herbstferien

Seid ihr noch auf Suche nach einer Beschäftigung in den Herbstferien? An der VHS Gerlingen gibt es tolle Ferienkurse für jüngere und ältere Kinder.

Kleine Künstler (6 - 12 Jahre) können im „Mal-Atelier“ an vier Nachmittagen Bilder mit verschiedenen Materialien gestalten. Weitere Kreativangebote sind „Bildhauern mit Sandstein“ (8 - 12 Jahre) und ein Eltern-Kind-Nähkurs (ab 8 Jahren).

Es gibt auch Sprachkurse in den Herbstferien: Kinder ab 7 Jahren können Arabisch lernen. An vier Vormittagen lernen sie die arabischen Buchstaben und erste Wörter. Dieser Kurs ist auch für Kinder geeignet, die durch ihre Familie schon erste Arabischkenntnisse haben, und diese ausbauen wollen.

Für RealschülerInnen (Klasse 9-10) und GymnasialschülerInnen (Klasse 11/12) bietet die VHS Crashkurse in Englisch an. In „Let’s talk English!“ geht es vor allem um das Sprechen. Die SchülerInnen können ihre Englischkenntnisse in freien Gesprächen anwenden und mehr Sicherheit in Englisch gewinnen.

In den Herbstferien findet für Kinder von 8-12 Jahren wieder unsere VHS Kinder-Uni statt. In der Kinder-Uni der VHS Gerlingen erklären Wissenschaftler/Innen und andere Fachleute spannende Themen aus der Wissenschaft und beantworten wissensdurstige Fragen. Wie richtige Studierende erhalten die Kinder einen Studentenausweis (beim ersten besuchten Vortrag), der bei jeder Vorlesung abgestempelt wird. Für den Besuch aller drei Vorlesungen wird ein eigenes Kinder-Uni-Diplom ausgestellt. Zur Teilnahme an den Vorlesungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Folgende Vorlesungen der VHS Kinder-Uni finden in den Herbstferien statt:

Von Mühlen und Seeungeheuern

Ferienkurs für Kinder (8 - 12 Jahre)

Hier könnt ihr herausfinden, wie man in Bächen, Flüssen und dem Meer elektrische Energie gewinnen kann. Wie können wir die Kraft des Wassers "einfangen"? Wie funktioniert das Wasserrad einer Mühle oder eine Turbine? Pelamis, die Seeschlange zeigt uns, wie die Wellen im Meer zu Strom umgewandelt werden

können.

Dr. Ing. Eva Fenrich / Kurs-Nr. 212-05203

Mi, 03.11.2021, 10:00-11:00 Uhr; Robert-Bosch-Gymnasium; Gr. Hörsaal

6,00 €

Das Geheimnis der Vulkane

Ferienkurs für Kinder (5 - 12 Jahre)

Unsere Erde war zu Beginn ein glühender Feuerball. Vulkane zeigen uns, wie heiß es immer noch im Inneren unseres Planeten ist. Sie erzählen - mit Getöse und Gepolter oder auch ganz still und leise - viele spannende Dinge über die Entstehung und den Aufbau unserer Erde. Geologen erforschen Vulkane oft unter Lebensgefahr und haben viele Geheimnisse der Vulkane herausgefunden. Warum sind Vulkane so heiß? Gibt es Vulkane in Deutschland? Was ist Aa-Lava? Viele anschauliche Experimente während des Vortrags helfen Fragen zu Vulkanen zu stellen und zu beantworten.

Dr. Ralf Laternser / Kurs-Nr. 212-05201

Do, 04.11.2021, 10:00-11:00 Uhr; Robert-Bosch-Gymnasium; Gr. Hörsaal

6,00 €

Kann man Flüssigkeiten stapeln?

Der Turm im Wasserglas

Ferienkurs für Kinder (8 - 12 Jahre)

Lassen sich Flüssigkeiten in einem Gefäß stapeln? Warum schwimmt ein Schiff und geht nicht unter und was hat das mit dem griechischen Mathematiker und Physiker Archimedes zu tun? Tatsächlich kann man Flüssigkeiten aufeinander stapeln. Um diesem faszinierenden Geheimnis auf die Spur zu kommen, werden wir in kleinen, aber eindrucksvollen Versuchen selbst dieses Phänomen zu erklären versuchen. Du kannst selbst deinen eigenen Turm im Wasserglas bauen und das Wunder der Natur beobachten.

Gudrun Hawle-Willging / Kurs-Nr. 212-05204

Fr, 05.11.2021, 10:00-11:00 Uhr; Robert-Bosch-Gymnasium; Gr. Hörsaal

6,00 €

War der Wilde Westen wirklich wild?

Ferienkurs für Kinder (8 - 12 Jahre)

Der Wilde Westen bezeichnet die Epoche der Einwanderung der Europäer in die heutigen Vereinigten Staaten von Amerika in der Zeit von ca. 1850 bis 1900. Es ist die Zeit, in der die neuen Siedler mit ihren Planwagen von der Ostküste aus ins Landesinnere auf dem Weg waren, um für sich ein Fleckchen Erde zu finden, auf dem sie sich eine neue Zukunft aufbauen konnten. Auch war es die Zeit, in der man in den USA die Eisenbahntrassen quer über den Kontinent von Ost nach West baute. Bei ihrer Suche trafen sie auf die Ureinwohner Amerikas, auf die Indianer. Das Zusammentreffen beider Kulturen war aber oft von gegenseitigem Misstrauen, Feindschaft und grausamen Kämpfen gekennzeichnet.

Matthias Hofmann / Kurs-Nr. 212-05202

Sa, 06.11.2021, 10:00-11:00 Uhr; Haus der VHS; VHS-Halle 0.1

6,00 €