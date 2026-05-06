Die Jungen Gmünder Symphoniker, das Orchester der Gmünder Gymnasien und der Musikschulen Schwäbisch Gmünd und Waldstetten, finden sich nach ihrem Debut im Jahr 2017 nun zum vierten Mal zusammen.

Wieder ist es gelungen eine große Zahl von Schülerinnen und Schülern für das Orchester zu begeistern. Eines haben all die Kinder und Jugendlichen aus den verschiedenen Schulen und quer durch die Instrumentengruppen gemeinsam: Die Freude am Spielen! Einmal in einem richtig großen Orchester spielen zu dürfen, ist ein Traum, der mit diesem Projekt für viele der Mitspieler in Erfüllung geht.