Jungen - Männer - Großväter

Ein digitaler Gesprächsabend mit Prof. Dr. Eckart Hammer, Dr. Reinhard Winter unter der Moderation von Frieder Leube.

Männer. Was treibt sie an? Worunter leiden sie? Ein Mann zu sein ist heute komplizierter denn je, sagen manche. Empathisch sollen die Männer sein, verständnisvoll und fürsorglich - aber auch gleichzeitig stark. An diesem Abend geht es um die Jungen, die Väter und die Großväter. Dazu werden zwei erfahrene und renommierte Fachleute miteinander ins Gespräch gebracht.

Jungen stehen heute vor großen Herausforderungen und auch ihre Eltern brauchen Orientierung. Kann es »Gebrauchsanweisungen« für einen klaren und gelassenen Umgang mit Jungs geben und wie könnte sie aussehen, fragt Reinhard Winter. Welche alten Rollenmuster für Jungs sind überholt? Sind die Eltern die "Männermacher" von morgen?

Gegenüber Vätern wird häufig formuliert, sie sollten empathisch und zugleich starke Väter sein Wer erwartet das und was bedeutet die Wandlung der Geschlechterrollen für das Zusammenleben von Mann und Frau?

Prof. Dr. Eckart Hammer, Diplom-Sozialpädagoge und Sozialwissenschaftler, einer der führenden Wissenschaftler zum Thema Männer und Altern im deutschsprachigen Raum, lehrte Gerontologie an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg und war Leiter Evangelische Hochschule Ludwigsburg auf dem Campus Reutlingen. Er ist Autor mehrerer erfolgreicher Bücher über Großväter und Männer im Alter.

Dr. Reinhard Winter ist der profilierteste Jungenexperte im deutschsprachigen Raum. Er ist Diplompädagoge und in der Leitung des Sozialwissenschaftlichen Instituts Tübingen (SOWIT). Er arbeitet in der Jungen- und Männerberatung, in der Jungenforschung sowie in der Qualifizierung von Lehrern und Fachkräften in der Sozialen Arbeit zu Jungenthemen. Der Autor mehrerer erfolgreicher Bücher ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder.

Frieder Leube wird als Moderator eigene Erfahrungen als Vater von vier Kindern (darunter drei Söhnen) und fünf Enkelkindern einbringen.

