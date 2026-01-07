Junger Humor - Comedy in Progress

Was passiert, wenn junge Menschen mit viel Mut, Witz und Kreativität ihre Ideen und Gedanken auf die Bühne bringen? Genau das soll »Comedy in Progress« herausfinden. Ab April 2026 entwickeln junge Erwachsene zwischen 17 und 27 Jahren in mehreren Workshops eigene Texte, Szenen und Stand-up-Momente. Gemeinsam mit dem Comedian Lennard Rosar wird geschrieben, verworfen, gefeilt und gelacht, bis aus ersten Gedanken echtes Bühnenmaterial wird. Schauspieler Ismael Boerner ergänzt den Prozess mit Schauspiel-Know-how: Präsenz, Timing, Ausdruck – alles, was es braucht, um Ideen auf der Bühne zum Leben zu erwecken.

Es erwartet Euch ein vielseitiger Abend: Standup, Kabarett, Performance, Szenen und Überraschungen – alles ist möglich, aber nur eines ist sicher: Es wird bunt, mutig und neu. Ein Abend, an dem junge Stimmen zeigen, was sie bewegt – und was sie zum Lachen bringt.

Mit freundlicher Unterstützung von »Weihnachtsmann & Co.«.