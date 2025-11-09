Junger Kammerchor Ostwürttemberg & Klavierduo Stenzl

40 Jahre Bühnenjubiläum Klavierduo Stenzl und 20 Jahre Bühnenjubiläum Junger Kammerchor Ostwürttemberg.

Gemeinsam wird ein besonderes Konzerthighlight präsentiert. Das international konzertierende Klavierduo Hans-Peter und Volker Stenzl spielen den Liederzyklus „Aus aller Herren Ländern, op. 23“ von Moritz Moszkowski für Klavier vierhändig. Ein musikalischer Streifzug über den europäischen Kontinent.

Das Programm mündet in die gemeinsame Aufführung von Johannes Brahms‘ Liebesliederwalzern, op. 52, für vierstimmigen Chor und Klavier vierhändig. Der beliebte Liederzyklus begeistert durch bekannte Melodien und von schwelgenden bis zu humoristischen Texten über den Donaustrand, kleine Vögelein und „die Frauen“.