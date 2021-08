Orgelkonzert Min Woo

Min Woo, geboren 1989 in Daegu/Südkorea, erhielt ihren ersten Klavierunterricht mit sieben Jahren, Orgelunterricht mit siebzehn Jahren bei Won Kim.

Von 2007 bis 2011 studierte Min Woo an der Kei-Myung Universität in Daegu, Südkorea, und schloss dort ihr Bachelorstudium im Hauptfach Orgel bei Myong-Shin Lee mit einer außerordentlichen Leistung ab. Nach dem Abschluss kam sie nach Deutschland. Sie studierte vom Wintersemester 2011 bis 2013 ?Master? und

von 2013 bis 2014 "Music Advancement" (für die Weiterbildungsstudiengänge Advanced Studies) Orgel bei Prof. Martin Schmeding an der Musikhochschule Freiburg und von 2014 bis 2016 ?Master of Arts in Specialized Music Performance? mit Vertiefung als Solistin im Hauptfach Orgel bei Prof. Andreas Jost an der

Zürcher Hochschule der Künste in Zürich, Schweiz. Im Jahr 2019 absolvierte sie ?Cycle de spécialisation pour Orgue? an der Cité de la musique et de la danse in Strasbourg, Frankreich, bei Prof. Daniel Maurer.

Min Woo besuchte Meisterkurse u.a. bei Andrzej Chorosinski, Wolfgang Kraus, Ludger Lohmann, Janette Fishell, Brett Leighton, Damiano Peretti und Gerhard Gnann.

Sie spielt als Gast bei Konzertreihen und internationale Orgelfestivals in Europa. Seit 2013 ist sie in der ev. Stadtkirche Waldkirch und in St. Ursula, Freiburg, als Organistin tätig.

