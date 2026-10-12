Junger Kiosk: Fliegen lernen

Wie fühlt es sich an, schwerelos zu sein?

Wie klingen Vogelschwingen, das Rauschen des Windes und der Antrieb eines Flugzeugs? Machen Wolken ein Geräusch, wenn wir durch sie hindurch schweben? Zwischen Kissen und Decken machen wir es uns in der Werkstatt gemütlich und lauschen Geschichten vom Fliegen. Mit verschiedenen Materialien erforschen wir dabei den Klang der Dinge und erzeugen unsere eigenen Sound-Effekte zum Hörspiel.