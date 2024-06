JUNGER KUNSTSOMMER

Irina Hefner, Modedesign

IRINA HEFNER

geb. 1990 in Buchen

entdeckt unkonventionell die Leichtigkeit im Alltäglichen

Irina kreiert mit Wolle, Keramik und Metall neue Strukturen und Oberflächen – fern des Herkömmlichen. Die Formensprache ist verspielt und unerwartet. Nach einigen Jahren ihrer Beschäftigung mit textilem Modedesign in Berlin zeigt sie nun in Walldürn naturverbundene, spannende Arbeiten aus selbst getufteter Wolle und Ton.

Nach einer Ausbildung im Friseurhandwerk mit Meisterabschluss studierte Irina an der Kunsthochschule Weissensee Berlin Modedesign. Im Masterstudiengang legte sie den Schwerpunkt auf Wiederverwendbarkeit, Abkehr von der „Wegwerfmode“ und dementsprechend auf nachhaltiges Entwerfen, Entwickeln und Produzieren.

MARTHA SCHMIDT

geb. 1994 in Buchen

stellt normierte Rollenbilder in Frage

Ihre Arbeiten, aus unterschiedlichsten Materialien gefertigt, provozieren und überraschen. Um die von ihr wahrgenommenen Absurditäten in Gesellschafts- und Geschlechternormen sichtbar zu machen, nimmt die Schmuckkünstlerin bewusst Klischees in den Fokus, nutzt diese und spielt damit. Werkstoffe, unterschiedlichster Art können Ausgangspunkt ihrer einzelnen Werkreihen sein. Umgekehrt führt sie oft der künstlerische Entstehungsprozess zu den geeigneten und damit außergewöhnlichen Materialien, z.B. in der Serie „Mach dir nicht die Hände schmutzig“.

2016-2019 Berufskolleg für Schmuck und Gerät, Goldschmiedeschule Pforzheim

seit 2020 Klasse für Schmuck und Gerät, Karen Pontoppidan, Akademie der Bildenden Künste München

seit 2021 freiberufliche Tätigkeit als Schmuckkünstlerin

SEBASTIAN ROHNACHER

geb.1985 in Heidelberg

treibt es bunt!

Seine Öl- und Acrylbilder nehmen dich mit auf emotionale Reisen und geben Einblick auf menschliche Innenwelten. Für viele seiner Werke gilt: alles ist in einer spielerischen Harmonie. Wer sich auf die Reise einlassen kann, wird für sich selbst zahllose, beglückende Details entdecken. Das kreative Arbeiten ist Grundlage von Sebastians persönlicher Kunsttherapie. Sein Motto und Appell: „Treib es bunt!“

Von 2010 bis 2014 studierte er Public Management in Kehl

2009 erlernte Sebastian autodidaktisch Ölmalerei Nass-in-Nass-Technik und Fluid-Oil-Art.

Seit 2022 hat er diese Kenntnisse und Fertigkeiten durch Beschäftigung mit Acryl-Pouring-Technik in Kombination mit 3D-Malerei erweitert.

CHRISTINE OGEL

geb. 1992 in Buchen

hält (aus)gezeichnete Momentaufnahmen fest

Sie liebt das Gestalten in zahlreichen Varianten und mit verschiedenen Materialien. Am liebsten sind ihr jedoch die einfachsten Strichzeichnungen, in denen sie komplexe Gefühlswelten, Alltagssituationen und die großen und kleinen Herausforderungen des Lebens festhält. Ihr Skizzenbuch hat sie (fast) immer dabei; ob im Wartezimmer, auf Bahnfahrten oder in der Kaffeepause. Christines cartoonhafte Wesen zeigen uns mit überraschend humorigen Pointen individuelle und gesellschaftliche Perspektiven des alltäglichen Lebens auf.

Sie arbeitet als pädagogische Fachkraft in Walldürn

und fühlt sich als Abenteurerin des Herzens.