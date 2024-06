Lesung mit Alexandra Stahl zum JUNGEN KUNSTSOMMER

Mit "Frauen, die beim Lachen sterben" erzählt Alexandra Stahl von der Midlifecrisis einer nicht immer sympathischen Heldin, die ob ihrer Indifferenz fast eine Schwester von Albert Camus "Der Fremde" sein könnte.

Aber wie die Autorin das erzählt, ist großartig. Klar und präzise, fast minimalistisch ist ihre Sprache. Versehen mit einem feinen, ziemlich schwarzen Humor. Alexandra Stahl hat einen ganz eigenen Ton gefunden. Dirk Kruse, Bayerischer Rundfunk

Die Autorin Alexandra Stahl lebt als freie Schriftstellerin und Journalistin in Berlin. Sie hat Amerikanistik, Englische Literaturwissenschaft und Geschichte an der Universität Würzburg studiert und danach lange bei der Deutschen Presse-Agentur dpa gearbeitet. Sie schreibt Prosa, Essays und Reisereportagen und ist ehrenamtlich in einem Seniorenheim tätig.