Junges Kammerorchester Tauber-Franken "Strings meet Drums"

Die größten musikalischen Nachwuchstalente der Landkreise Main-Tauber, Heilbronn und Ludwigsburg sind seit ihrem Gründungskonzert 2016 im "Jungen Kammerorchester Tauber-Franken (JKO)" vereint.

Unter Federführung ihres eingespielten Dozententeams präsentiert das junge Streichorchester ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, das einen weiten Bogen von barocken bis hin zu modernen Kompositionen spannt.

Die sehr erfolgreiche Konzertreihe „Strings meet…“ beflügelt die jungen Musikerinnen und Musiker auch in dieser Saison wieder zu Höchstleistungen. Der 2006 in Osterburken geborene Solist Kristian Koppányi ergänzt das Orchester mit einer in dieser Form selten gehörten Kombination; Streicher und Schlagzeug. Im JKO seit 2022 streichendes Mitglied am Cello, setzt er nun neue Akzente mit den Drums. Im Fachbereich Popularmusik erspielte sich der talentierte Musiker einen Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend Musiziert“ im Fach Schlagzeug. Er wird seine Vielseitigkeit mit „Concertpiece for Drums“ von dem schwedischen Dirigent und Komponist Stefan Solyom und „Jörmungandr“ von James Doyle, zwei stilistisch unterschiedlichen Werken für Drums unter Beweis stellen. Beide werden garantiert zu den Highlights des Konzertabends gehören.

Ganz in der Tradition von Britten, Holst und Vaughan-Williams hat der für seine Chorwerke bekannte John Rutter auch seine „Suite for Strings“ geschrieben.

Die 4 Sätze basieren auf alten englischen Volksliedern, bei denen man durchaus den Drang zum Mitsingen verspürt. Auf seiner musikalischen Reise durch die Jahrhunderte verzaubert das Orchester sein Publikum außerdem mit „Introduction und Allegro“ von Joseph Bodin de Boismortier, das er ursprünglich für 5 Diskantinstrumente schrieb. Dem vollmundigen Klang des Eröffnungs-Adagio folgt ein Allegro, das sowohl als komplettes Tutti-Werk als auch im Concerto-Grosso-Stil aufgeführt werden kann.

Die „Little Suite for Strings“ von Carl Nielsen und die Streichersinfonie Nr. 10 von Mendelssohn-Bartholdy runden den abwechslungsreichen Konzertabend mit romantischen Klängen ab. Lassen Sie sich von der Spielfreude und Begeisterung der jungen Musikerinnen und Musiker anstecken und genießen Sie einen entspannten Abend voll hinreißender Musik.

Leitung: Thomas Conrad

Solist: Kristian Kppanyi