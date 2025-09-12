Junges Kammerorchester Tauberfranken in Tauberbischofsheim

Die größten musikalischen Nachwuchstalente der Landkreise Main-Tauber, Heilbronn und Ludwigsburg sind seit ihrem Gründungskonzert 2016 im "Jungen Kammerorchester Tauber-Franken (JKO)" vereint.
Unter Federführung ihres eingespielten Dozententeams präsentiert das junge Streichorchester ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, das einen weiten Bogen von barocken bis hin zu modernen Kompositionen spannt.
Info
Rathaus Tauberbischofsheim Marktplatz 8, 97941 Tauberbischofsheim
