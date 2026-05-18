Junges Klavierpodium Werner Haas: Klavierabend

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Zwei Stipendiaten des Jungen Klavierpodiums, Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe, spielen große Werke der Klavierliteratur.

Henrietta Bendel (18) trägt von Johannes Brahms die Sieben Fantasien op.116 und von Heitor Villa-Lobos den Ciclo Brasileiro vor.

Bertalan Csiszár (18) interpretiert von Wolfgang Amadeus Mozart die Klaviersonate D-Dur KV 311, von Claude Debussy die Images Première Série und von Franz Liszt den Mephisto-Walzer Nr.1.

