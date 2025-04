Junges Landestheather Schwaben - Young Rebel Girls

Wutentbrannt stürmt Jule nach einem Streit mit ihrer Mutter ins Zimmer. Türen knallen, Bücher fliegen. »Ordentlich sitzen« soll sie. Aber, wie sitzt man denn ordentlich? Und wieso sitzen Jungs eher breitbeinig und Mädchen so verknotet? Gedankengänge, die nicht nur von ihrem Lieblingsbuch ausgelöst und weiter befeuert werden. Darin stehen Geschichten junger Frauen und Mädchen weltweit, die sich für ihre Rechte eingesetzt haben. Auch Jule hat einen persönlichen Grund. Ihre beiden Freundinnen, Pia und Lena, wurden trotz verbaler Gegenwehr fast bis nach Hause verfolgt und belästigt. Das kann Jule nicht so stehen lassen und verabredet sich mit ihren Freundinnen auf die erste Demo ihres Lebens. Eine Demo für Gleichberechtigung. Eine gerechte Welt für alle!

Bücher wie „Good night stories for rebel girls“, in denen selbstbewußte mutige Frauen vorgestellt werden, inspirierten die Inszenierung von Angelika Thönes. Das Mädchen Jule, gespielt von Marie Lemmle, setzt sich intensiv mit diesen Aktivistinnen auseinander, wird sich bereits erkämpften Rechten und Privilegien in ihrem eigenen Leben durch vergangene Frauenbewegungen bewusst und findet aber dennoch verbesserungswürdige Umstände auch in Deutschland und bei sich selbst.

Für alle, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, ab 10 Jahren