Manfred Häuslein hat es nicht leicht. Seit fünf Jahren nervt ihn seine Mutter Paula mit ihrem Wunsch nach einer Schwiegertochter aus gutem Hause, die möglichst auch noch etwas Geld in die Ehe bringen soll. Auch Vater Ferdinand und sein Freund Alfons sind stark an einer möglichst schnellen Hochzeit interessiert, möchte man doch die Gelegenheit nutzen, um bei Manfreds Junggesellenabschied endlich mal wieder eine richtige Feier unter Männern zu veranstalten.

So steht schließlich der 59. Geburtstag von Paula vor der Tür, doch wie schon in den Vorjahren, scheint auch dieser Geburtstag unter einem schlechten Stern zu stehen.

Manfred hat noch immer keine heiratswillige Freundin und der Traum zum 60. Geburtstag endlich Oma zu werden, rückt in weite Ferne.

Doch dann präsentiert Manfred völlig überraschend eine Verlobte. Paula ist überglücklich, doch zum Geburtstag werden auch die zukünftigen Schwiegereltern mit dem Privatjet einfliegen, eine Tatsache, die Paula an den Rand eines Nervenzusammenbruchs führt.

Wie kann man Bude und Ehemann in so kurzer Zeit auf Vordermann bringen? Und kann man sich und seine Freunde angesichts dieser feinen und gut betuchten zukünftigen Verwandtschaft entsprechend präsentieren?

Für die Herren spielen diese „Nebensächlichkeiten" keine Rolle und fiebern dem Junggesellenabschied entgegen. Doch das herbeigesehnte Ereignis erhält durch die neue Verwandtschaft eine ganz besondere Note und nimmt, vor allem für Ferdinand, einen völlig unerwarteten Verlauf.

Die Vorstellungen sind am Freitag, 27.10.2023 um 20:00 Uhr Samstag, 28.10.2023 um 19:30 Uhr Sonntag, 29.10.2023 um 14:00 Uhr Der Vorverkauf beginnt ab 04.10.2023 in der Abtsgmünder Bank in Fachsenfeld.