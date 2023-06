Algorhythm

Jungle by Night

Pieter van Exter Tenorsaxofon

Ko Zandvliet Posaune

Bo Floor Trompete

Jacob van Exter Gitarre

Pyke Pasman Keyboard

Peter Peskens Bass

Sonny Groeneveld Schlagzeug

Tienson Smeets Djembé & Percussion

Gino Groeneveld Conga & Percussion

Es fing bereits auf der Schule an, wo Pyke, Pieter, Tienson, Jac, Gino, Sonny, Peter, Bo und Ko den Probenraum unsicher machten. Die neun Musiker von Jungle by Night kennen sich aus Kindertagen, sind verwandt oder Schulfreunde. 2009 brachte ihre Vorliebe für die gleiche Musik sie in Amsterdam zusammen. Seitdem mischen sie Clubs und Festivals mit ihren furiosen Instrumentaltracks auf. Der Bandname des neunköpfigen Kollektivs entspricht dem intensiven und dichten Sound, den sie mit ihren Instrumenten produzieren. Da treffen psychedelische Klänge auf Dub und Hip-Hop, westafrikanischer Funk auf äthiopischen Jazz, Afrobeat auf Krautrock. Von New York über Istanbul bis Tokio zelebriert die Band den unendlichen Raum der musikalischen Möglichkeiten.

Ihr neues Album »Algorhythm« ist mehr als ein Wortspiel. Es ist ein Pandemiealbum mit melancholischen Tönen. Früher nannten Jungle by Night ihren Sound »Explosive Dance Music«, jetzt haben sie die »Analogue Dance Music« neu für sich erfunden. Tatsächlich nehmen die neun – drei Bläser, drei Schlagwerker, Gitarre, Bass und Keyboard – alles analog auf, auch live verzichten sie auf Sequenzer. Sie wollen ihr Album als Statement für ihre Rhythmen und gegen all die Algorithmen, die immer extremere Digitalisierung des Lebens verstanden wissen. Auf der Bühne soll es in eine andere Epoche gehen – Jungle by Night feiern mit ihrer Musik die Rückkehr zum analogen, kollektiven Gemeinschaftserlebnis.