Jungpflanzenmarkt

Es freut uns sehr, dass inzwischen auch in anderen Orten und Gemeinden kleine Jungpflanzenmärkte angeboten werden.

Unser Markt hat sich etabliert, so dass wir kleinen Anbieter die meisten Pflanzen an diesem Tag verkaufen und die Kunden ihre mitgebrachten Kisten und Körben füllen, um die Setzlinge gut nach Hause zu bringen. Ansonsten war der Markt wie immer: die Kunden wissen inzwischen gut wer welche besonderen Tomaten-, Chilli- oder Kürbissorten aufgezogen hat.

Wie immer werden vor allem samenfeste Sorten verkauft. Dank dem Stand von Sandra Erlacher vom Genbänkle dürften es ca. 60 verschiedene Tomaten und 30 unterschiedliche Chillisorten sein.