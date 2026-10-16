Jungsein in Demokratie und Diktatur

Ein Gesprächs- und Diskussionsabend mit Menschen aus dem Ostteil der Republik.

Lisa Trebs ist Mitgründerin der Initiative k_einheit und Teil der ostdeutschen Generation Z. Sie setzt sich dafür ein, dass junge Menschen aus Ostdeutschland und ihre Perspektiven in gesellschaftlichen Debatten gehört werden. Mit k_einheit entwickelt sie Projekte, Workshops sowie Dialog- und Ausstellungsformate, die sich mit dem Erleben von Einheit, dem Erbe der Wiedervereinigung und der Zukunft Ostdeutschlands auseinandersetzen.

Lisa arbeitet hauptberuflich in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und bringt diese globale Perspektive in ihr zivilgesellschaftliches Engagement ein.

Hanna Müller wurde 2002 geboren und wuchs in Görlitz auf. Gemeinsam mit Weronika Vogel betreibt sie den Blog „Eastplaining“, um darüber zu berichten, was es für sie bedeutet, in Ostdeutschland auf zuwachsen. Sie möchten sich ihre Heimat nicht von außen erklären lassen, sondern den Osten als Ostdeutsche unter die Lupe nehmen. Für ihren Blog haben Hanna Müller und Weronika Vogel den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis 2026 in der Kategorie Nachwuchspreis erhalten. Hanna Müller studiert im Master European Studies.

Moderation: Joschi Lerchenmüller.