Nachdem die 4 Jungs von JUNO17 in den letzten Jahren die „Industrie“ von der unschöneren Seite kennenlernen durften haben sie sich dem Selbermachen verschrieben und alten Mechanismen den Rücken gekehrt.

Ohne Label veröffentlichen sie am 01.10.21. ihren ersten Longplayer. Nach den vielbeachteten Singleauskopplungen zeigt sich die Formation zum ersten mal nach Corona mit neuer Liveshow. Laut - ehrlich - emotional. Werden Euch JUNO17 live in der Kiste in schweißtreibender Clubatmosphäre von Ihrer ganz eigenen Wahrheit berichten.

http://www.juno17.de

https://www.youtube.com/watch?v=jqTta6dIOZA

https://www.youtube.com/watch?v=5vj8yylVkNk