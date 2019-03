× Erweitern Junodori Duo Junodori Duo

Junodori Duo auf EP und Release-Tour zu Gast im Eiscafé LA PIAZZA, Herrenberg.

Pianistin und Sängerin Judith Nordbrock tourt international unter dem Namen Junodori. Ihre Songs, die sie als Singer-Songwriterin schreibt, bilden eine reizvolle Melange aus Pop und Jazz, deren Bandbreite emotionale Balladen und Chansons ebenso wie Funk mit einschließt. Die 6 Tracks der CD „I Won't Wait“ wurden in großen Besetzung mit renommierten Musikern in den Tinitus-Studios Los Angeles einspielt. Es handelt sich um die Debüt-EP der in Bonn geborenen Musikerin und Toningenieurin. Die selbst und aufwändig produzierte EP ist das Ergebnis intensiver Arbeit und beinhaltet stimmungsvolle Bläser und Streicher-Arrangements, die sich zu einem opulenten Vintage-Sound zusammenfinden, ohne sich von der aktuellen Digitaltechnik abzuwenden. Vielmehr wird diese Technik verwendet, um den unvergleichlichen Klang der sechs Songs auf ihrer CD zu erschaffen, der nicht selten an den klassischen Jazz der 50er Jahre mit Künstlern wie Ella Fitzgerald oder Louis Armstrong, aber oft auch an den Big-Band- und Orchestersound oder an die Filmmusiken jener Zeit erinnert. Der Titelsong „I Won't Wait“ atmet wiederum intensiv den Funk der 70er Jahre, ähnlich wie der Opener „Communication“. Die Songs kreisen immer wieder um das Thema Kommunikation zwischen Menschen. „Du weißt nicht, was du tun sollst, aber du fühlst, was richtig ist“ - mit dem Bonustrack „Up To You“ transportiert Junodori eine Haltung: „Es liegt an dir, was du aus den Dingen machst. Deshalb lass dich nicht beirren und folge deinem Weg“.

Judith Nordbrock: Piano & Voc

Sergii Chernenko: Saxophonist