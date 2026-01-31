Jupiter - Gasriese im All

Die Erde ist ein Planet, eine Tatsache, die den meisten Menschen bekannt ist. Viele wissen auch, dass es neben unserer Erde noch sieben weitere große Planeten in unserem Sonnensystem gibt.

Doch was viele nicht wissen: die Hälfte der Planeten im Sonnensystem unterscheidet sich drastisch von unserem Heimatplaneten. Nehmen Sie zum Beispiel die Gasriesen Jupiter und Saturn. Die beiden größten Planeten im Sonnensystem bestehen überwiegend aus Gasen, haben keine feste Oberfläche und auch sonst unterscheiden Sie sich deutlich von den kleinen Gesteinsplaneten wie z.B. der Erde. Erfahren Sie mehr über die Natur der Gasriesen und werfen Sie selbst einen Blick auf die Giganten am Himmel! Bei bedecktem Himmel, wenn keine Sterne zu sehen sind, können Sie aus ungewöhnlicher Perspektive einen Blick auf die ein oder andere Heilbronner Sehenswürdigkeit werfen.

Weitere Infos auf www.sternwarte.org/veranstaltungen