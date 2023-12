Jupiter Jones

Ein Hoch auf die Niedrigschwelligkeit!

Nimmste drei Menschen, sieben Gitarren, ein Klavier und zwei Gesänge und schon sind alle irgendwie glücklich und zufrieden. Schien uns zumindest so, auf unserer gerade erst zu Ende geschwitzten „Leise, tätowierte, mittelalte Typen“ Tour, die uns durch sechs Clubs trug und jeden Abend nur noch muckeliger und schöner wurde.

Und weil wir nicht bescheuert sind und deswegen immer gerne mehr vom Schönen haben möchten, machen wir einfach weiter!

Bock auf „Noch leiser, noch tätowierter, noch mittelälter?“

Bock auf noch mehr ungepluggte Seligkeit?

Dann besucht uns im Januar und wir haben einfach alle zusammen eine gute Zeit.

Mehr Sinn macht‘s heute nicht mehr! ♥️

Eure Jupis

Hallihallo!

Wer jetzt noch nicht weiß, dass wir im Januar wieder auf Unpluggedtour gehen, muss dringend mal unterm Stein rauskrabbeln. Was ihr aber alle noch nicht wissen könnt: Wir werden mal wieder ganz bezaubernde Begleitung haben. Wo uns beim letzten mal die übertolle Maria Basel sowohl als Support, als auch a den Tasten begleitet hat, wird das nun von der nicht minder übertollen Nina Müller erledigt. Gleiches Prinzip: Sie spielt erst Songs von ihrem herrlichen Projekt @wimslieder und dann kommt sie nochmal wieder und sitzt für uns an Tasten und Mikrofon. Toll!

Und ey, auch toll: Letzteres wird sie in Zukunft immer tun. Heißt also die liebe Nina als unsere neue Frau an den Tasten willkommen. Ob leise oder laut, Nina ist jetzt im Boot und das macht uns mehr als froh! Moin Nina! Auf ne gute Zeit miteinander!

Eure Jupis