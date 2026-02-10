Es gibt jene Tage, an denen man mal verzweifelt, mal voller Wut und mal voller Tatendrang auf eine scheinbar brennende Welt schaut. Dies sind aber oft auch jene Tage, an denen man einen nostalgischen Blick in den Rückspiegel wirft und sich erinnert. Und nein, früher war nicht alles besser, aber alles anders. Vergangenheit und Gegenwart verkanten sich in Juse Jus neuem Projekt „In jenen Tagen“. Nach dem lockeren, von Battlerap und Humor geprägten Top-10-Album „BAWRS“ mit Fatoni und Edgar Wasser im letzten Jahr besinnt sich Juse wieder auf das, was ihn zu einer der wichtigsten Stimmen der alternativen deutschsprachigen Rapmusik der letzten zehn Jahre gemacht hat: Nostalgische, autobiografische Zeitreisen Hand in Hand mit politisch konkreten, bissigen, teils auch satirischen Gegenwartsbetrachtungen. Aber was sich liest wie das Rezept eines politischen Liedermachers, bleibt bei Juse Ju musikalisch subbass-tief im Hip-Hop verankert. Nicht nur, was die Beats angeht, sondern auch die Punchline-Dichte. Und da wir eben in jenen Tagen leben, begibt sich Juse Ju mit seiner Crew wieder auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. 19 Städte, in denen Juse wie üblich sein Herz und seine Lunge auf der Bühne lassen wird. 19 Shows ohne Playbacks, Handyvideos und doppelten Boden. Live-Vocals, Live-Drums, Live-Moshpits, Live-Tränen – einfach Life. Juse Jus letzte Tour mit Fatoni und Edgar Wasser war buchstäblich innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Mal sehen, wie es in jenen kommenden Tagen läuft.