JUST AN ILLUSION

Magie fasziniert die Menschheit seit jeher! Sie findet sich in allen Kulturen und Zeitaltern. Magie spricht eine ganz eigene Sprache, ist universell! Aber ist sie real oder nur eine Illusion? Und was treibt sie an, die Zauberinnen, die Magier von heute? Das Friedrichsbau Varieté holt wahre Kennerinnen und Könner ihres Faches nach Stuttgart. Spektakuläre Großillusionen, feingeistige Unglaublichkeiten und magische Momente werden präsentiert von einem internationalen Ensemble eitgemäß, energiegeladen und packend inszeniert! Zeigen Sie uns Wunder oder wollen sie uns hinters Licht führen? Und Sie? Staunen oder zweifeln Sie? Finden Sie es heraus!