Just be you - Schminkkurs

„Just be you“ –– auch beim Schminken.

Ein natürlich wirkendes Make-up braucht keinen großen Aufwand, aber es soll zu deiner Persönlichkeit passen und deine Schönheit unterstreichen.

Hier erfährst du step by step, wie du dich perfekt schminkst – passend zu deiner Gesichtsform und deinem Hauttyp. Gern darfst du deine eigenen Schminkutensilien mitbringen und dein Smartphone für ein Vorher-Nachher-Foto.

Einfach mal mit Spaß was Neues ausprobieren!

Bitte bringe einen Tischspiegel, Wattestäbchen, Kosmetiktücher und Schminkutensilien mit!