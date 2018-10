Just one more episode…

Der Kampf eines Crystal-Meth kochenden Chemielehrers gegen seine tödliche Krebserkrankung, die kriminellen Eskapaden des jungen Pablo Escobar, der oft blutige und manchmal inzestöse Streit um den eisernen Thron oder doch lieber die korrupten Irrungen und Wirrungen der Mächtigsten des 21. Jahrhunderts in Washington D.C.? Kaum ein Mediengenre hat sich in den letzten Jahrzehnten in so viele Richtungen weiterentwickelt wie das der TV-Serien. Das d.a.i. gibt Euch die besondere Gelegenheit, beim ersten Tübinger SerienSlam eure bekannte - oder vielleicht auch eher unbekannte - Lieblingsserie vorzustellen: In fünf- bis zehnminütigen Pitches der Kandidaten erhält das Publikum einen ersten Eindruck von den fünf zur Auswahl stehenden Serien des Abends. Per Abstimmung entscheidet es sich dann für eine: Die Pilotfolge wird anschließend in gemütlicher Atmosphäre bei Popcorn und Getränken im d.a.i.-Saal gezeigt – natürlich auf Englisch. Dem oder der Gewinner/in winkt ein Preis und natürlich die Genugtuung, alle Anwesenden mit der eigenen Lieblingsserie angefixt zu haben.

Interesse? Bewirb dich mit deiner Lieblingsserie bei events@dai-tuebingen oder telefonisch unter 07071-795 26-15.