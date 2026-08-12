Just White & Blue Headliner für 2026 steht fest! Gestört aber GeiL - Deutschlands erfolgreichstes DJ-Duo

Nach der Premiere im Jahr 2025 geht Just White & Blue 2026 in die zweite Runde.

Gekleidet wird sich treu nach dem Motto des Abends in den Farben Weiß und/oder Blau. Mit Einbruch der Dunkelheit erweckt ein beeindruckendes Projektionsmapping die Schlossfassade zum Leben, während EDM- und House-Sounds den Schlosshof in eine pulsierende Dance Area verwandeln.

Ob mit mehrfach Edelmetall ausgezeichneten Eigenproduktionen, hochkarätigen Remixen für internationale Superstars oder euphorisch gefeierten Coverversionen – Gestört aber GeiL haben sich mit ihrem unverwechselbaren Signature-Sound aus Deep House und Electro einen festen Platz in der europäischen Dancemusic-Szene erarbeitet. Mit Hits wie „Unter meiner Haut“ und „Ich & Du“ begeistern sie Fans in ganz Europa. Mit mehr als 1,6 Millionen monatlicher Hörer und Hörerinnen allein auf Spotify, zahlreichen ausverkauften Shows und einem Echo in der Kategorie „Dance National“ zählen sie zu den erfolgreichsten Acts der deutschen Clublandschaft.

Als besonderes Highlight präsentieren wir außerdem: BIG TIM, der unsere Bühne mit frischem Sound erobern wird. Mit energiegeladenen Sets und Festivalerfahrung begeistert BIG TIM seit Jahren die Clubszene im In- und Ausland. Die Gäste erwartet ein hochkarätiges Line-up: Das DJ- und Live-Sänger-Duo Ludvic & Keano sorgt mit energiegeladenen Beats und ausdrucksstarkem Gesang für unvergessliche Gänsehaut-Momente. Ebenfalls mit dabei ist Gabriel Wittner, fester Bestandteil der Stuttgarter Clubszene. Nate Sebsibe – DJ und Saxofonist wird für pulsierende Stimmung sorgen.