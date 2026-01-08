Der Justice-Sunday verbindet die spannende Frage nach Gerechtigkeit mit den Nachhaltigkeitszielen der vereinten Nationen und der christlichen Perspektive.

Neben zwei Impulsen aus der Perspektive des Gastes und des Theologen und Pastors Volker Markowis bleibt viel Zeit für Austausch und Diskussion. Ein Format das verschiedene Menschen zusammen bringt, neue Perspektiven aufzeigt und bei dem in guter Weise über die Herausforderungen unserer Zeit gesprochen wird. Kirche ganz anders und auch für diejenigen, die schon lange nicht mehr oder noch nie in Kirche waren. Das Ziel ist, Menschen aus Heilbronn zusammen zu bringen und den Themen der Stadt Raum zu geben.