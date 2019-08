× Erweitern Justice

Wer kann dir besser etwas über Metal erzählen, als jemand, der von Anfang an Teil der Szene war. JUSTICE sind seit 1988 mit von der Partie und überzeugen ihr Publikum seitdem mit ihren eigenen Interpretationen der größten Heavy-Metal-Songs aller Zeiten. Ob Wacken Open Air oder Summer Breeze, diese Combo hat schon so ziemlich jede große Bühne in der Metalszene bespielt.

30 Jahre Bandgeschichte bringen eine ganze Menge Bühnenerfahrung und eine bewegte Bandbiographie mit sich, in der unter anderem Szenegrößen wie Hannes G. Laber (JBO) oder Ian Finlay (Running Wild) als ehemalige Bandmitglieder auftauchen. In der aktuellen Besetzung mit Frank Graffstedt (Gitarre, Gesang), Michael Schmitt (Gesang, Bass), Michael Hösch (Gitarre, Gesang), Wolfgang Ott (Bass, Gesang) und Daniel Zimmermann (Schlagzeug) zeigen JUSTICE, dass sie trotz ihrer langen Bandgeschichte kein bißchen Spaß am live spielen und Power auf der Bühne verloren haben. Euch erwartet ein feuchtfröhlicher Abend und eine Rundreise durch das Beste, was Hard Rock und Heavy Metal in den letzten 30 Jahren zu bieten hatte.