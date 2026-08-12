Justinus Kerner zum 240. Geburtstag, Barbara Potthast

Lernt Ludwigsburg immer wieder neu kennen! In der monatlichen Vortragsreihe »Stadtgeschichten« stehen besondere Orte, Arbeitsfelder und Institutionen im Fokus.
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MIK Museum Ludwigsburg Eberhardstraße 1 1, 71634 Ludwigsburg
Vorträge & Lesungen
Stadtgeschichten
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MIK Museum Ludwigsburg Eberhardstraße 1 1, 71634 Ludwigsburg
Lernt Ludwigsburg immer wieder neu kennen! In der monatlichen Vortragsreihe »Stadtgeschichten« stehen besondere Orte, Arbeitsfelder und Institutionen im Fokus.
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