JustSing! – (k)ein Weihnachtskonzert

Ob Weihnachtsliebhabende oder überzeugte Weihnachtsmuffel – bei „(k)ein Weihnachtskonzert“ erwartet das Publikum feinste A-cappella-Musik mit Witz und Gefühl.

Die A-cappella-Band JustSing! aus „The Länd“ präsentiert ein abwechslungsreiches Programm voller musikalischer Überraschungen und zeigt dabei die ganze Bandbreite ihres Könnens. Mal festlich und besinnlich, mal humorvoll und augenzwinkernd, dann wieder tiefgründig, melancholisch oder einfach mitreißend – mit den unterschiedlichen Stimmfarben der Sängerinnen und Sänger. In flexiblen, meist 4- bis 8-stimmigen Arrangements verbindet JustSing! unterschiedlichste Stilrichtungen wie Pop, Rock, Jazz und Gospel zu einem abwechslungsreichen Konzerterlebnis. Inspiriert von Gruppen wie Pentatonix, Maybebop, Wise Guys oder The Real Group reicht das Repertoire von ausgewählten Arrangements bekannter Titel über eigene Bearbeitungen und kreative Ideen bis hin zu bekannten und weniger bekannten Winter- und Weihnachtsklängen. Dabei bleibt stets offen, was denn nun eigentlich die viel besungene Weihnachtsstimmung ist. JustSing! – A cappella vom Feinsten.