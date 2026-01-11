Jugendliche Magie

„Als Harmonieinstrument eröffnet das Klavier die Möglichkeit, ein ganzes Orchester hörbar zu machen“, schwärmt Justus Eichhorn. „Musik erlaubt es, Geschichten zu erzählen und Emotionen zu teilen, für die es oft keine Worte gibt.“ Der 16-jährige Pianist fasziniert seit seinem zehnten Lebensjahr international mit seiner brillanten Technik, beeindruckenden Virtuosität und außergewöhnlichen Musikalität. Auch in den sozialen Medien genießt er eine große Fangemeinde. Bereits im Alter von neun Jahren wurde er Jungstudent an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, 2019 gewann er als jüngster Teilnehmer den Ersten Preis beim „Carl Bechstein Wettbewerb“ in Berlin. Ein Auslandsaufenthalt führte ihn zudem an die weltweit geschätzte Juilliard School in New York. Seit Kurzem steht Justus Eichhorn bei der Deutschen Grammophon unter Vertrag; dort wird demnächst sein Debüt-Album erscheinen.

Bei seinem Gastspiel im Mozart-Saal der Liederhalle spielt er u. a. Beethovens „Mondschein-Sonate“ sowie Werke von Bach, Liszt und Fazıl Say.

Klavier solo

- Beethoven: Sonate Nr. 14 cis-moll op. 27/2 „Mondschein“

- sowie Werke von Bach, Liszt, Fazıl Say u. a.