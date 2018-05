Jutta Pfeiffer - Klangbad

In der heutigen Zeit werden wir von belastenden Geräuschen und akustischen Reizen überflutet. Es gibt Klänge, die uns dabei helfen, in eine innere Ruhezu kommen, um Stille besser genießen zu können. Dazu zählen die Schwingungen und Frequenzen von obertonreichen Instrumenten. Sie wirken ganzheitlich auf Körper und Seele, stärken das Wohlbefinden und die Lebensfreude.

In der Stille zusein, sind wir nicht mehr gewohnt. Manchen Menschen ist dies sogar unangenehm. Horchen und Lauschen erfordern eine besondere Atmosphäre. An dem Abend entsteht aus Klangschalen, Gongs, Kalimba, Klangspielen und Ocean Drum ein obertonreicher Klangteppich. Sie führen uns in die Entspannung, der Alltagsstress wird abgebaut, die Selbstheilungskräfte aktiviert. Wer die Musik im Liegen genießen möchte, bringe bitte eine weiche Unterlage, ein kleines Kissen und eine Decke mit.