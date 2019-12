40. Aschermittwoch Fischsuppenessen

Beim kommenden Fischsuppenessen sind die beiden schwäbischen Urgesteine Ernst Mantel und Heiner Reiff das Showhighlight.

Die beiden Kultschwaben werden einige ihrer musikalischen Evergreens darbieten. Auch wenn "Ernst und Heinrich" nicht in jeden Rahmen passen oder ihnen gar droht aus selbigen zu fallen, sind sie Comedians, Wortspielakrobaten und Vollblutmusiker, die mehr als eine Brezel miteinander verbindet. Mit Thilo Seibel ist es unserem Partner, den Kultourmachern vom Alten Amtsgericht e. V. wieder gelungen einen politischen Kabarettisten für das Fischsuppenessen zu verpflichten. "Wenn schon falsch, dann auch richtig!" nennt er sein neues Programm. Ein Kabarettprogramm, das mit harten Fakten und brüllkomischen Parodien eine unerhörte Geschichte erzählt. Über das Nichtige im Falschen, das Schlichte im Stumpfen und richtige Lumpen in den falschen Ämtern. Bei der Fischsuppe gibt´s Ausschnitte davon. Als weiteres Highlight werden Gruppen des Fachbereiches Tanz der Musik- und Kunstschule Böblingen auftreten. Die Tänzerinnen und Tänzer unter der Leitung von Tanzpädagogin Tanja Treffler begeistern in der Regel Jung und Alt. Zum Auftakt spielt zudem traditionell zur Ausgabe der Fischsuppe wieder die Blasmusik. Bei der 40. Auflage wird dieses wieder die Feuerwehrmusikkapelle gestalten.

Der Reinerlös der gesamten Veranstaltung wird auch 2020 wieder an Böblinger Organisationen und karitative Einrichtungen gespendet. Die Moderation übernimmt 2020 wieder der Entertainer und Sänger Wolfgang Seljé.