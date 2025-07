Kächeles in Bad Überkingen - 20 Jahre schwäbischer Ehehumor!

„20 Jahre Kächeles - und die Ehe hält...“

Das Jubiläumsprogramm ist eine brüllend komische Zeitreise durch zwei Jahrzehnte vollgepackt mit chaotischen Ehestreitigkeiten, skurrilen Alltagssituationen und herzhaftem schwäbischen Humor! Käthe und Karl-Eugen präsentieren das Beste aus 20 Jahren Kächeles – und natürlich bleibt dabei kein Fettnäpfchen unberührt. Freuen Sie sich auf irrwitzige Geschichten aus der Nachbarschaft, absurde Familienfeiern und gescheiterte Urlaubsplanungen, die nur Käthe und Karl-Eugen so urkomisch in Szene setzen können. Schon mal eine Autofahrt erlebt, die völlig aus dem Ruder läuft? Die Kächeles bringen diese und viele weitere Anekdoten mit so viel Schwung und Humor auf die Bühne, dass kein Auge trocken bleibt. Natürlich dürfen die legendären Ehestreitigkeiten des Duos nicht fehlen – mal scharfzüngig, mal zum Schreien komisch, aber immer mit einem Augenzwinkern. Käthe und Karl-Eugen werfen sich die Pointen zu, wechseln blitzschnell zwischen herzerfrischender Situationskomik und chaotischen Momenten – und das Publikum wird sich schon nach wenigen Minuten denken: „Genau so läuft’s bei uns daheim!“ Erleben Sie die Kächeles-Comedy-Show voller unvergesslicher Momente und treffsicherem Humor. Denn seit nun mehr zwei Jahrzehnten wissen die Kächeles, wie man aus den alltäglichsten Missgeschicken ein echtes Feuerwerk der Komik entfacht.