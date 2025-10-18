Kächeles - "Kladderadatsch"

Was alles passieren kann, wenn zwei Schwaben zu einer abenteuerlichen Zugfahrt in den hohen Norden aufbrechen, demonstrieren die Kächeles in ihrem Programm "Kladderadatsch" auf unnachahmliche Weise.

Bei dieser Reise trifft der unbändige, feminine Drang nach Umtriebigkeit ungebremst auf das elementare Wunschdenken nach schlaffer Bauchlage im Liegestuhl. Während Käthe alles und jeden kommentiert, will Karl-Eugen nur eines: seine Ruhe! Doch Käthe gibt ihm nicht im Ansatz eine Chance, in der Sonne zu dösen. Die Kächeles begeistern mit trefflich charakterisierten Figuren und umwerfender Situationskomik. Ihre mitten aus dem Leben gegriffenen Dialoge sprühen nur so vor frechen Pointen. Die Kächeles – zwei Schwaben, die nicht miteinander, aber auf gar keinen Fall ohne einander können.