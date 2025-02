Was alles passieren kann, wenn zwei Schwaben zu einer abenteuerlichen Zugfahrt in den hohen Norden aufbrechen, demonstrieren die Kächeles in ihrem Programm "Kladderadatsch“ auf unnachahmliche Weise. Bei dieser Reise trifft der unbändige, feminine Drang nach Umtriebigkeit ungebremst auf das elementare Wunschdenken nach schlaffer Bauchlage im Liegestuhl.

Schon die quälende Anreise mit Verspätung und technischen Defekten am ICE bringen Käthe und Karl-Eugen zur Verzweiflung.

Preis

28,80 €

Hinweis

VVK; Abendkasse