Schwäbisches Comedy-Kabarett mit Ute Landenberger und Michael Willkommen.

Falten, KI und selbstfahrende Rasenmäher. Mittendrin: die Kächeles.

Wenn Käthe und Karl-Eugen die Bühne betreten, ist Schluss mit Alltagstrott – dann herrscht schwäbischer Ausnahmezustand! In ihrem neuen Programm „Firlefanz!“ nehmen die beiden Schwaben das moderne Leben ins Visier und servieren es mit einer ordentlichen Portion Wortwitz, Ironie und herrlich viel Chaos.

Ob Künstliche Intelligenz, die möglicherweise sogar ein kleines bisschen schlauer ist als Karl-Eugen, oder Beziehungsprobleme, bei denen selbst gestandene Paartherapeuten die Segel streichen – die Kächeles lassen nichts aus, was der ganz normale Ehe Wahnsinn so hergibt. Da prallt das neue digitale Zeitalter auf verkrustete Bürokratie, Käthe mutiert zur schwäbischen Alexa und dirigiert Karl-Eugen von einer Ehekrise in die nächste. Und wenn das Duo dann auch noch versucht, sich durch ein Stück Weltliteratur zu spielen, würde selbst der gute Schiller im Grab verwundert schmunzeln.

Käthe weiß wie immer alles – sofort, mit Nachdruck und ununterbrochen. Karl-Eugen natürlich auch. Also theoretisch. Irgendwann mal. Vielleicht. Unter bestimmten Umständen. Während sie analysiert, philosophiert und kommentiert, setzt er auf seine bewährte Mischung aus Ausreden, skurrilen Einfällen und stiller Verzweiflung. Die Chemie zwischen den beiden? Hochgradig explosiv. Die Pointen? Treffsicher platziert und im perfekten Moment gezündet.

Ein Abend mit den Kächeles bedeutet Comedy mit Tempo, Tiefgang und schwäbischem Scharfsinn. Es kracht im Ehe-Gebälk, beim Einparken und vor dem Kühlschrank – und am Ende ist alles wie immer: Die Kächeles streiten weiter. Und das Publikum liebt sie dafür.